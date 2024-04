(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano – Dopo Londra, Sestriere, Sanremo, la campagna di promozione e valorizzazione promossa da Regione Liguria #Masterpiece of Liguria arriva a Milano. Per tre giorni, dal 5 al 7 aprile ilina Milano: unscocon tanto di pestello, simbolo dell’enogastronomia e delle tradizioni liguri sarà installato proprio sulla, lato mercato, prima del pontile il tek, e sarà accompagnato da una serie di attività a tema. Sarà allestita una vera e propria isola del, con gazebi che sabato e domenica distribuirannoala pranzo e in orario di aperitivo, oltre a sdraio e gadget, come occhiali colorbrandizzati, e ...

Il pesto ligure protagonista in Darsena: mortaio gigante e trofie per tutto il weekend - Milano – Dopo Londra, Sestriere, Sanremo, la campagna di promozione e valorizzazione promossa da Regione Liguria #pesto Masterpiece of Liguria arriva a Milano. Per tre giorni, dal 5 al 7 aprile il pes ...ilgiorno

Influencer, i viaggi innovativi sono con loro. E nascono in Liguria. L’organizzatrice: “Anche se di età diverse, la formula funziona” - Regina del fenomeno tour con influencer è la ligure Giada Marabotto ... le tante prenotazioni ai corsi per imparare a preparare il pesto, come se visitare un monumento fosse bello ma non completamente ...ilsecoloxix

Operazione Anti-Droga: 20 Arresti in Calabria e Liguria per Traffico di Cocaina e Armamenti - Questa operazione comprende perquisizioni e sequestri che si stanno svolgendo sia in Liguria che in Calabria. L’attività è stata coordinata dal sostituto procuratore Marco Zocco della Dda e ...telemia