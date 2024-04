Il passato s' intreccia col presente e Guarrasi fa i conti con ferite mai rimarginate 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Stasera alle 21.35 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania. Per Vanina, a capo della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Catania, c’è un nuovo caso da risolvere. L’episodio è tratto da Sabbia nera, il primo dei romanzi gialli di Cristina Cassar Scalia a cui la serie si ispira (uscito nel 2018 e vincitore del Premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia). Serie tv: 10 titoli da non perdere ad aprile 2024 X ...