Il papa | il libro di don Georg e la questione fraintesa La riflessione di Cristiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Si è molto discusso in questi giorni del fatto che Francesco ha scritto nel suoautobiografico della sua irritazione perché “il giorno del funerale (diBenedetto XVI) sia stato pubblicato unche parla male di me, raccontando cose che non sono vere, è molto triste… Ovviamente non mi tocca, nel senso che non mi condiziona. Ma mi è dispiaciuto si usasse Benedetto. Ilè stato pubblicato il giorno del funerale, questa cosa l’ho vissuta come una mancanza di nobiltà e umanità”. Molti hanno riferito questa “mancanza” (di nobiltà e umanità) all’autore del volume, io leggendo l’ho capita riferita alla pubblicazione in quel giorno, quindi a quella scelta. All’autore probabilmente è rimproverata, mi sembra, “la tristezza” dell’aver scritto cose che Francesco definisce non vere. Nel prosieguo del brano si ...