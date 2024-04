Il Papa | cessate il fuoco a Gaza | prego per i volontari uccisi

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilnell'udienza generale ha rinnovato il suo appello per la fine delle guerre nel mondo, a partire dalla Striscia die dall'Ucraina. "Torno a rinnovare la mia ferma richiesta per un immediatoilnella Striscia di. Esprimo il mio profondo rammarico per imentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari aper loro e le loro famiglie, rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e che siano subito rilasciati gli ostaggi", ha dettoFrancesco. Poi ha chiesto: "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, tanti morti". Quindi ha mostrato un rosario e un Vangelo di un giovane ...

Roma, 31 marzo 2024- Alla Messa di Pasqua presieduta dal Papa in piazza San Pietro presenti 60mila fedeli e pellegrini. La stima arriva dal Vaticano.

