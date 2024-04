Il nuovo presidente senegalese Diomaye Faye nomina primo ministro il suo mentore Sonko

Il 2 aprile Bassirou Diomaye Faye , panafricanista di sinistra, si è insediato come presidente e poche ore dopo ha nomina to primo ministro Ousmane Sonko , figura chiave della sua vittoria elettorale. ... (internazionale)

In Veneto studenti ancora in attesa delle borse di studio: a Padova e Verona gli atenei più in difficoltà - Continua l’agonia per gli idonei non beneficiari delle borse di studio in Veneto, nonostante i nuovi fondi regionali. Negli ultimi giorni, dopo l’articolo pubblicato il 18 marzo sui fondi per il dirit ...ilfattoquotidiano

Al via ad Ascoli il nuovo corso di laurea magistrale in “Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità” - Si arricchisce ancora l’offerta formativa dell’Università di Camerino con il nuovo corso di laurea magistrale in “Paesaggio, Innovazione e Sostenibilità” ...picenonews24

Confindustria, Orsini verso la nomina a nuovo presidente - Roma, 4 apr. (askanews) – L’imprenditore emiliano Emanuele Orsini verso la nomina a nuovo presidente di Confindustria. Oggi, in mattinata, è prevista la riunione del consiglio generale dell’associazio ...askanews