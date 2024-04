Il Napoli non riscatterà due giocatori | non hanno convinto

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport ilavrebbe deciso di non riscattare due. Hamed Junior Traoré e Leander Dendocker sarebbero i due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Da definire il futuro del Napoli , non solo Conte ed Italiano per la panchina del club, ci sarebbe un terzo nome. Manna, dirigente della Juventus e numero 1 del virtuoso progetto Next gen, sarà con ... (spazionapoli)

Con Manna pronto ad unirsi al Napoli , Pompilio è pronto a riabbracciare Giuntoli alla Juve ntus: il ds bianconero, però, prepara un altro sgarro agli azzurri. Sono giorni decisivi in casa Napoli . ... (spazionapoli)

Il Napoli nella finestra di mercato invernale ha preso in prestito due centrocampisti: Traorè e Dendocker. Il primo non ha soddisfatto le aspettative della società, il secondo ha giocato davvero ... (ilnapolista)

"Una pizza per l'autismo", per l'inclusione lavorativa e sociale - "Ancora oggi, troppo spesso, siamo visti come elemento di disturbo" Teresa è chiara. Lei è una mamma, una delle tante che, assieme ad altri genitori, ha partecipato con i propri figli alla presentazio ...ansa

Grillo critico: "Italiano e Manna Non vanno bene, il Napoli ha un serio problema" - Franco Grillo, ex direttore sportivo del Napoli, ha criticato il club azzurro nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio CRC.areanapoli

Sisma L'Aquila: concerto per la città con Filippo Gorini - L'approccio al pianoforte di Filippo Gorini, "originale e coraggioso" come l'ha definito l'autorevole quotidiano inglese The Guardian, incontra di nuovo I Solisti Aquilani. (ANSA) ...ansa