Il Napoli farà ancora un tentativo per Conte Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nello studio di Sky Sport si analizza la situazione del. La stagione si sta rivelando un flop. Dopo i fasti dello scudetto, le scelte di De Laurentiis hanno portato ad avere tre allenatori in una stagione: Garcia, Mazzarri e in fine Calzona. L’ultima sconfitta contro l’Atalanta ha accelerato il progetto “rifondazione” di De Laurentiis. Il nuovo direttore sportivo sarà Giovanni Manna. Sulla panchina in pole c’è Italiano ma per Sky sarà fatto un altroper. Calzona fu una scelta quasi obbligata Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport: «Calzona era stata una scelta obbligata, quasi per assecondare le esigenze di uno spogliatoio che voleva tornare a lavorare in un certo modo. Calzona sarebbe l’allenatore giusto. All’inizio i risultati si sono visti, ma è rimasta la fragilità difensiva. La squadra pare ...