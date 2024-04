Il Ministro italiano che confonde la pornografia con la prostituzione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) In un’epoca storica in cui si sta parlando, giustamente, di una regolamentazione per quel che riguarda l’accesso ai contenuti riservati a un pubblico adulto, sarebbe necessario nonre le acque. E invece succede che undella Repubblica italiana – con tanto di etichetta di vice-premier (anche se questa figura non è prevista dalla Costituzione) – vada in televisione per partecipare a un’intervista e si lasci andare nel più banale cliché dell’equiparazione tra lae la. Due mondi che hanno un unico punto di contatto, quello legato agli aspetti sessuali. Eppure Matteo Salvini a “Belve”, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani su RaiDue, riesce nell’impresa di mettere tutto sullo stesso livello. LEGGI ANCHE > Instagram ha dei seri problemi con la ...

Il nuovo ambasciatore d’Italia in Algeria Alberto Cutillo ha incontra to i ministri dei Lavori pubblici e dell’Industria del Paese nordafricano con i quali ha parlato, tra l’altro, della ... (ildenaro)

Roma, 29 marzo 2024 – Il post pubblicato su X dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara ha scatenato polemiche non solo per il suo contenuto (ovvero la pro post a di classi a ... (quotidiano)

Patto stabilità, Giorgetti: scontata la procedura di infrazione. Def più leggero - "Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto ...italiaoggi

Conti pubblici, Giorgetti: "Scontata la procedura Ue per deficit eccessivo" - "Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica, in base all'indebitamento netto ...adnkronos