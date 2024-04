“Il miglior pesce d’aprile del Pd è la candidatura di Ilaria Salis” | Travaglio massacra la Schlein

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Il Pd è in vena di pesci. Dopo quello dell’altroieri sulle dimissioni della Santanchè, corre voce che ne abbia in serbo un altro fuori tempo massimo: ladi, l’insegnante e attivista monzese arrestata 13 mesi fa a Budapest e tuttora detenuta in custodia cautelare con l’accusa di aver pestato a bastonate alcuni neonazisti con un gruppo di compagni…”. E‘ alquanto sferzante, per non dirente, l’editoriale firmato oggi da Marcosul “Fatto Quotidiano“, nel quale pone seri dubbi di “serietà” sulla posizione del Pd sulla “compagna”, a processo in Ungheria per gli assalti ai giovani di estrema destra. A parte l’invasione di campo sul fronte giudiziario,si chiede a che titolo una ...