Il meglio di te | quella telefonata da brividi che ha ispirato il regista del film

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Le fonti d’ispirazione che possono portare alla scrittura di un soggetto e, successivamente, ad una sceneggiatura, possono essere molte. Una consapevolezza che ha diretto anche la mano di Fabrizio Maria Cortese, interprete edelIldi te. Stando a quanto raccontato dal diretto interessato in varie occasioni, infatti, tutto è nato da unaricevuta in tarda notte in una sera come tante. Dall’altra parte del telefono c’è la voce di un uomo molto malato ma mosso dall’intenzione di sollevare l’animo di Cortese anche con alcune battute di spirito. Si trattava del padre che, dopo qualche ora, sarebbe morto lasciando, però, nel figlio, un ultimo grande ricordo. “Mi fece addirittura delle battute di spirito, quasi volesse farmi ridere. Sì, perché quello era il suo carattere. Poi mi domandò se ...