Il luppolo resistente ai cambiamenti climatici potrebbe salvare la birra

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nel Regno Unito si comincia a sperimentare la produzione di birre con nuove varietà di luppoli con una maggiore resistenza alle malattie e a temperature stagionali più alte. Negli ultimi tre anni, un gruppo di ricercatori ha sviluppato colture che possono essere coltivate in biologico e che in grado di adattarsi meglio al cambiamento climatico. «È un progetto importante, non solo per un mercato biologico di nicchia, ma anche per l'industria delin generale, che dovrà adattarsi ad alcune delle pratiche di cui siamo pionieri». IlnellaNon solo il vino verrà toccato dalle conseguenze del cambiamento climatico. In futuro anche la produzione dellarisentirà di modificazioni riguardo all’innalzamento delle temperature e tra i fattori a rischio c’è anche uno degli ingredienti principali di diversi ...