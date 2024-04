Il larvicida che soffoca le zanzare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dal prossimo venerdì 5 aprile in Piazza Bernardi, dalle ore 10 alle ore 12, inizierà la distribuzione dei prodotti larvicidi contro le. La distribuzione è gratuita ed è importante che ciascuno faccia la propria parte ed adotti i comportamenti adeguati per prevenire la diffusione delle. Un ringraziamento ai volontari per l’ambiente che effettueranno la distribuzione. Ilin distribuzione è l’Aquatain, un prodotto di nuova generazione rispettoso dell’ambiente: una volta immesso dentro il ristagno d’acqua – piccole raccolte in ambito domestico –, si forma sulla superficie un sottile film siliconico che impedisce lo sviluppo delle larve in quanto non permette loro l’assunzione dell’ossigeno necessario per farle sviluppare. La sua azione è efficace per almeno un paio di mesi.