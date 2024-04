Il governo lavora al Def | i prossimi passaggi

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ilcontinua are al Def. L’obiettivo dell’esecutivo è quello di chiudere il prima possibile questa nuova pagina economica. Manca ancora diverso tempo alla definizione della nuova manovra, ma neigiorni ci sarà il primo passo per poi arrivare alla legge di bilancio. Stiamo parlando del Documento di economia e finanza (Def). Come riportato dall’Adnkronos, l’obiettivo che si è posto il premier Meloni è quello di far arrivare in Consiglio dei ministri il provvedimento entro il 10 aprile. Il premier Meloni al lavoro per definire il Def – Notizie.com – © AnsaSiamo, quindi, ormai entrati nella fase finale della discussione e presto avremo dei dettagli maggiori sul Def. Si tratta di uno economico importante se si vuole guardare al futuro. I numeri del Def Ecco i numeri del Def ipotizzati dal ...