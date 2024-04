Il glicine di piazzale Baiamonti | “Un simbolo per Milano | l’abbiamo protetto Presto tornerà a crescere”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024)– “Ildil'abbiamo. Al di là che è un progetto del Ministero e non del Comune, ma ho sempre sostenuto la battaglia dei cittadini per salvare più piante possibili. Non è stato semplice, ma abbiamo applicato delle modifiche in corso d'opera di un progetto che ormai era chiuso, modificando quello che era necessario per salvare più alberi possibili”. Questa la riflessione dell'assessore all'Ambiente e Verde del Comune diElena Grandi, a margine della presentazione del progetto Prospettiva Terra e dei primi dati relativi al livello di inquinamento atmosferico e allo stato di salute delle piante raccolti dall'installazione dei sensori IoT sugli alberi del BAM. Ildi...