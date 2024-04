Il Giuocatore di Goldoni in scena alla Sala Umberto | con la regia di Roberto Valerio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ildi Carloin, con l’adattamento e ladi: nel cast Alessandro Averone, Mimosa Campironi e Alvia Reale, dopo L’Impresario delle Smirne di Carlodel 2013, torna all’autore veneziano, tra i padri della commedia moderna per rivisitare e mettere inun testo che colpisce per la sua contemporaneità: Il. La pièce va indal 4 al 14 aprile 2024 (qui il calendario completo della stagione 2023/2024), con l’adattamento e la...

