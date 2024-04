Il giovane pasticciere che ricrea di tutto col cioccolato

Il 15 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy - Presentata ufficialmente la Giornata Nazionale del Made in Italy introdotta per valorizzare, promuovere e tutelare le produzioni delle filiere nazionali ...horecanews

Federica Paroni, la mamma pasticciera morta all'improvviso a 32 anni - La giovane, originaria di Broni (Pavia), si è spenta a causa di una leucemia fulminante che l'ha uccisa in pochi mesi ...milanotoday

Muore la giovane mamma pasticciera di 32 anni: Verona e Pavia in lutto. - Verona piange la prematura scomparsa di Federica Paroni: muore una giovane mamma pasticciera di soli 32 anni, per una leucemia fulminante ...veronaoggi