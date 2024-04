Il gesto eroico di Gianluca | accosta il furgone prima di morire | così il 44enne ha salvato tante vite

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un malore improvviso mentre era alla guida del suonelle strade di Roma. Una tragedia che ha compreso non gli avrebbe lasciato scampo e per questoVerrelli, imprenditore edile di 44 anni, hato il mezzo dal lavoro ed è sceso per poi accasciarsi sull’asfalto. Soccorso da alcuni passanti che hanno richiesto l’intervento al 1118 è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma i medici nulla hanno potuto se non constatarne il decesso. La tragedia si è consumata il primo aprile scorso, giorno di Pasquetta, a Roma in via Galvano della Volpe, in zona Tor Vergata. L’imprenditore originario di Boville Ernica ma residente da qualche tempo a Veroli (entrambi comuni della provincia di Frosinone) ha accusato un malore alla guida. Trasportato d’urgenza al vicino PTV di viale Oxford il suo cuore ha però smesso di ...