Il gas sale dell' 1 | 1% a marzo per i clienti vulnerabili

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per il mese di2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente domestico vulnerabile è pari a 101,50 centesimi di euro per metro cubo (+1,1% su febbraio), tasse incluse. Lo rende noto l'Arera. A partire dal mese di gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutelatà, destinato ai solidomestici

sale il prezzo del gas in Italia . Il valore dell'indice Igi ( Italia n gas index) misurato dal gme per il 2 aprile è pari 32,12 euro a MWh, in deciso rialzo rispetto ai 29,28 euro a MWh di ieri. (quotidiano)

Tempo di lettura: 2 minutiÈ prevista per domani , mercoledì 3 aprile 2024 alle ore 11:00, in Corso Vittorio Emanuele n. 24/26 a Salerno , presso la sala riunioni della BCC Banca di Credito ... (anteprima24)

A partire da oggi i Bonus sociali per l'elettricità e il gas tornano al regime ordinario. Tornano quindi le soglie Isee per accedere all’agevolazione: 9.530 euro e a 20.000 euro per le famiglie più ... (gazzettadelsud)

Bollette di luce e gas: «sale la soglia Isee per avere il bonus sociale, rincari generalizzati» - «Bollette di luce e gas, usufruire del bonus sociale sarà più difficile». A intervenire sul tema Federconsumatori Emilia-Romagna, che annuncia come dal mese di aprile, sulla base della Legge di ...ilpiacenza