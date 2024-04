Il film Ratatouille 2 ha una Data di Uscita imminente? Rumors sul nuovo sequel

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Recenti speculazioni hanno scatenato l’entusiasmo dei fan riguardo a un possibiledel famosoDisney-Pixar “”. Tuttavia, la realtà è ben diversa da quanto sperato.di2: Ilè un Sogno Irrealizzabile per i Fan Un poster virale circolante sui social media ha alimentato le speranze dei fan riguardo a unintitolato “RataTWOille”, ritraendo i personaggi principali in una nuova avventura culinaria. Tuttavia, questo poster è stato rapidamente smentito come un falso, privo di conferme ufficiali da parte di Disney o Pixar riguardo a unin sviluppo. Anche un presunto trailer di ...