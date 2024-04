Il festival dello street food fa tappa in Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Figline e Incisa (Firenze), 03 aprile 2024 – Piazza Marsilio Ficino a Figline si prepara a diventare una grande cucina a cielo aperto per tutti i gusti. Fainl’VIII edizione dell’International, la più importante manifestazione diin Italia organizzata da Alfredo Orofino presidente dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Da domani fino al 7 aprile, la 20° di 150 tappe del tour accoglierà golosi e curiosi dalle 18 alle 24 nel primo giorno e poi, da venerdì a domenica dalle 12 alle 24. Lo scorso anno le tappe del tour gastronomico accolsero in totale 12 milioni di visitatori in tutta Italia. Ci sarà cibo internazionale come la cucina messicana, la cucina argentina, il pulled pork, i dolci ungheresi, la cucina greca. Grande spazio anche ...