Il deficit eccessivo costa caro all' Italia | pronta la batosta della Commissione Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un passaggio scontato. Vissuto con chi ha la serenità di aver intrapreso, e non da ora, la strada giusta perso il risanamento delle finanze pubbliche. Al tempo stesso un monito verso chi vorrebbe avventurarsi in spese fuori controllo. "Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e crescita introdotta a seguitopandemia Covid e prorogata per viacrisi energetica, in base all'indebitamento netto registrato dall'lo scorso anno (7,2 per cento del pil secondo le prime stime Istat) è scontato che laeuropea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzonei confronti del nostro come di diversi altri Paesi". Così, in audizione davanti alle commissioni Bilancio congiunte sulla riformagovernance Ue, ...