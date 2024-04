Il declino dei partiti antieuropeisti è la notizia più bella di tutta la politica europea

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Andrà a finire chela gigantesca macchina politico-mediatica-economica-ideologica che da mesi è in moto verso il fatale voto di giugno girerà tutto sommato a vuoto, nel senso che dalle elezioni Europee non scaturirà quel terremoto che alcuni, un po’ scarsi di vedute, prevedevano. I sondaggi e l’analisida tempo dicono questo: i popolari e i socialisti resteranno i due primi gruppi. La maggioranza che esprimerà il/la presidente dell’Unionedovrebbe dunque essere la stessa di cinque anni fa, la famosa “maggioranza Ursula”. Come spiega chiaramente Claudio Tito, giornalista di Repubblica, nel suo libro “Nazione Europa”, «la/il presidente della Commissione ha bisogno di almeno 361 voti per farsi eleggere, una quota irraggiungibile senza l’apporto di popolari e socialisti». E dunque in base a questo riferimento bisogna ...