Il cooperante italiano | Non ci sono protezioni I volontari sono costretti a dover lasciare Gaza

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Non è la prima volta che si verificano attacchi su convogli umanitari: si contano già più di 200 vittime tra il personale. Questa è, tuttavia, la prima volta che gli attacchi colpiscono lo staff internazionale. Tutte le linee rossestate sorpassate da tempo". Jacopo Intini,del Ciss di Palermo uscito dalo scorso 2 novembre, racconta la difficoltà di operare nella Striscia alla luce del recente attacco. Come commenta l’attacco al convoglia della Wck? "È molto preoccupante perché gli operatori colpiti stavano distribuendo il carico di aiuti umanitari provenienti da Cipro: 400 tonnellate da far arrivare attraverso questa nuova rotta marittima in corso di sperimentazione". Da parte di Israele c’è la volontà di sabotare il lavoro delle ong? "Non so se sia una strategia o meno, ma il lavoro ...