Il Cesena del futuro | cosa può cambiare Mister Toscano corteggiato dal Südtirol

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Stagione agonistica ancora da chiudere, mancano quattro partite all’epilogo e Domenicoha assicurato impegno e determinazione fino all’ultimo minuto della gara con il Perugia del 28 aprile, ma Fabio artico è già al lavoro per disegnare il Cavalluccio che affronterà il prossimo campionato di B. In realtà Il taccuino del direttore sportivo bianconero ha cominciato a riempirsi di appunti già da qualche settimana, per le decisioni finali si avvarrà poi sempre più del consiglio del responsabile dell’area scouting Omar Milanetto. Torneo cadetto che impone di alzare il tasso di tecnica e fisicità della rosa e per questo sono previsti almeno sette o otto innesti di categoria. Verrà salvaguardato uno zoccolo duro formato da elementi che possono dare garanzie di rendimento anche ai piani superiori e che preservino i valori di uno spogliatoio che sono stati l’arma ...