Il Catania vince la Coppa Italia Serie C | ma per ora niente playoff

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ci sono voluti i tempi supplementari ieri per far festeggiare ilche ha battuto il Padova nella finale dellaC per 4-2. In teoria questo garantirebbe ai rossoazzurri l’accesso diretto ai, ma nella pratica loro dovranno ancora aspettare qualche settimana per capire se potranno o meno parteciparvi. Il motivo? Rischiano di rientrare invece tra le squadre costrette a prendere parte ai. Andiamo a scoprire cosa dice il regolamento dellaC in materia. Illa, ma non è ancora certo deiCrediti foto:Calcio FacebookE’ un caso veramente clamoroso quello che rischia di vivere il ...

Catania-Padova 4-2: Le dichiarazioni di Rapisarda, Costantino, Marsura e Cicerelli - Ho capito cosa vuol dire giocare a Catania. Quando arrivi in una piazza così, con tante pressioni, è tutto difficile. Stare fuori un mese e mezzo mi è servito molto. La squadra che non è un gruppo non ...calciocatania