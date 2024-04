Ida Platano sceglie Mario Cusitore? Focus sul trono di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Non solo Gemma Galgani e Tina Cipollari. Atiene banco anche ildi Ida. L'ex dama delOver non ha avuto molta fortuna con gliconosciuti all'interno del dating sentimentale di Maria De Filippi. Con Riccardo Guarnieri, ad esempio, è finita male dopo tanti alti e bassi e una frequentazione lontano dalle telecamere. Stessa cosa si può dire con Alessandro Vicinanza che a quasi un anno dal loro primo anniversario di fidanzamento si sono detti addio. Per Idaè arrivata immediatamente la proposta di diventare una nuova tronista die la bresciana ha colto la palla al balzo accettando questa ardua esperienza. Eccetto colpi di scena, Ida...