Ida Di Filippo di “Casa a prima vista” | “Potrei lasciare l’agenzia immobiliare | punto in tv Ho fatto la commessa in passato”

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Astro nascente: il viaggio di Ida DiIda Di, nota per il suo ruolo in “La”, ha trasformato l’immagine di un’agentein un fenomeno televisivo. Insieme ai co-protagonisti Gianluca Torre e Mariana D’Amico, ha conquistato il cuore dei telespettatori, diventando uno dei personaggi televisivi più adorati. A 42 anni, Disi crogiola nel suo ritrovato successo e pensa di sfruttarlo per cambiare la sua vita, pensando diil suo lavoro nel settorea Milano. Abbracciare il cambiamento e perseguire i sogni Di, riflettendo sulla sua carriera, rivela ogni cinque anni la sua propensione al cambiamento, e il suo periodo come agente ...