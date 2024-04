“I tuoi splendidi occhi sono chiusi” Gioia muore così a 20 anni | poi la scoperta | svolta nelle indagini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Incidente ad Avezzano, in provincia dell’Aquila.Mulierea 20. Indagato il fidanzato che era alla guida. Lo schianto è avvenuto la notte di Pasqua a San Benedetto dei Marsi. Il ragazzo, 24, ricoverato sotto shock, è ora indagato per omicidio stradale. I primi rilievi delle forze dell’ordine indicano che l’Alfa Romeo che il giovane stava guidando sia stata l’unica coinvolta. Si indaga, dunque sulle modalità dello schianto contro un muro.Leggi anche: Sarah uccisa a coltellate dal fidanzato davanti a tutti: tragedia a New York Chi eraMuliereera una grande appassionata di sci e studiava Economia alla Sapienza di Roma, al secondo anno. Lascia i genitori e un fratello gemello. La notte di Pasqua, dopo il terribile schianto, è morta sul corpo. ...