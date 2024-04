I segreti della Scienza per la longevità | “La genetica conta solo il 20-25% per invecchiare in salute | tutto il resto lo fa lo stile di vita”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Siamo sempre più vecchi. E lo saremo sempre di più. L’allungamentoè, forse, la più grande trasformazione del secolo. Secondo il World Social Report 2023 delle Nazioni Unite, entro il 2050 il numero di individui sopra i 65 anni raddoppierà, superando i due miliardi di persone. L’Italia è già il Paese europeo con l’età media più alta. I bambini nati nel 2021 possono legittimamente aspettarsi di vivere 25 anni in più rispetto a chi è venuto al mondo nel 1950. Guardando indietro a un secolo fa, abbiamo guadagnato interi decenni di: un’opportunità, ma anche una sfida. In futuro vivremo davvero fino a 120 anni? Se sì, come? A quale costo, e con quali opportunità? Per tentare di rispondere a queste domande si è svolto il Milan Longevity Summit, due settimane di incontri dal titolo “Riscrivere Il Tempo – ...