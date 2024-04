I “ribelli” della Lega contro Salvini dicono quello che pensano tutti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La rivolta nellacontinua. Gli ex parlamentariche inveisconoMatteoche nellaanche se non hanno (per ora) il coraggio di ammetterlo pubblicamente. Ieri una ventina tra ex e attuali parlamentari, dirigenti e amministratori localihanno scritto una lettera aperta al segretario del partito, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, in cui hanno espresso una serie di critiche e preoccupazioni sulla linea da tenere in vista delle elezioni europee. Una lettera aperta di parlamentari, dirigenti e ...