I Reds affrontano Bayern e Real Madrid

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sito inglese: I giganti europeiMonaco estanno attualmente esplorando uno dei giovani obiettivi di mercato del Liverpool dopo una stagione spettacolare. Archie Gray del Leeds United ha collezionato 43 presenze in prima squadra in questa stagione, rendendolo uno dei migliori giovani giocatori d’Inghilterra. Non aveva presenze da senior quando ha iniziato la stagione a 17 anni, ma è stato una rivelazione a centrocampo, guadagnandosi le convocazioni nelle squadre inglesi U19, U20 e U21 a partire da ottobre. Ha collezionato 35 presenze ed è un membro vitale della squadra a caccia di promozioni di Daniel Farke grazie al suo straordinario talento e alla capacità di competere ai massimi livelli. In termini di futuro, i White sono in un’ottima situazione perché Gray ha firmato un nuovo accordo all’inizio di quest’anno, ...

Calcio Estero live Sky e NOW 29 Marzo - 3 Aprile (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga): ... che scenderà in campo conoscendo già il risultato della supersfida di Manchester; infatti, i 'Reds'... Mercoledì 3 aprile , alla stessa ora, Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf si affrontano in un'...

Europa e Conference League 2023/24 - Diretta DAZN Ottavi Andata: Palinsesto e Telecronisti: Ricky Buscaglia sarà il telecronista di questo match, che vede i Reds come una delle squadre ... Pierluigi Pardo Atalanta e Sporting Lisbona si affrontano per la terza volta in questa Europa League, ...