I recuperi La Virtus Entella bussa alla porta della Juve Next Gen

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Una volta sul terreno del ’Romeo Neri’, questa sera, il Rimini conoscerà già il risultato del match trantusGen e, altro recupero di giornata. Infatti, alle 14.30 al ’Moccagatta’ di Alessandria, bianconeri e liguri si batteranno per un posto ai playoff con l’che, passo dopo passo, si èta a ridossozona spareggi, appaiata a quota 41 con il Rimini. Poi starà al Rimini, qualche ora più tardi, provare a scattare verso i playoff provando a superare qualche diretta concorrente che osserverà attentamente i biancorossi in televisione. Classifica: Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara 48; Arezzo, Pontedera 47;Gen 45; Lucchese 43; Rimini, Sestri Levante, ...

Calcio serie D, oggi la Varesina recupera un match decisivo - VENEGONO SUPERIORE - Appuntamento oggi pomeriggio al Varesina stadium di Venegono Superiore per il recupero della 30' giornata di serie D, con i locali ...ilsaronno

Calcio dilettanti – Pronti al rush finale. Asola, parte l’assalto ai play off. In Terza si va verso la tripletta - Partiamo dagli ulteriori recuperi, che interesseranno in Prima Categoria giovedì Rapid United e Virtus Manerbio (scontro salvezza) alle 20.45. Il giorno prima, mercoledì alle 21, per il girone ...vocedimantova

Serie C, il calendario della finale di Coppa Italia e dei recuperi: le partite e gli orari - Leggi su Sky Sport l'articolo Serie C, il calendario della finale di Coppa Italia e dei recuperi: le partite e gli orari ...sport.sky