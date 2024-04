I primi esseri umani vissero sull’altopiano persiano per 20 000 anni dopo aver lasciato l’Africa | suggerisce lo studio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) I: una permanenza misteriosa, glisembranovissutoper 20.000prima di riapparire in Eurasia, comeunorecente. Tracce fossili e migrazioni umane antiche I dati fossili e genetici rivelano che i nostri antenati lasciaronocirca 210.000fa, con un’importante migrazione avvenuta 70.000fa, che ha influenzato le popolazioni non africane attuali. Tuttavia, mancano prove fossili tra 60.000 e 45.000 ...

La scoperta degli antichi strumenti di pietra in Europa Recenti studi hanno rivelato che gli strumenti di pietra rinvenuti in Ucraina, risalenti a 1,4 milioni di anni fa, potrebbero essere la prova ... (newsnosh)

Coppa Italia, Gritti per l’Atalanta: “Primo tempo con difficoltà, ma rimane tutto aperto” - Cade l'Atalanta in casa viola nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia con un risultato di misura. Della sconfitta per 1-0 al “Franchi” contro la Fiorentina parla ai microfoni nel post pa ...itasportpress

atsec AB prima struttura di test su dispositivi medici accreditata IEEE 2621 - Siamo stati ufficialmente approvati come Struttura di prova autorizzata IEEE , il che rende atsec AB Stockholm, Sweden la prima azienda in grado di fornire test su dispositivi medici secondo la ...ansa

Fiorentina, Italiano: "Vinto il primo round ma a Bergamo servirà una gara strepitosa" - Il tecnico dopo la vittoria con l'Atalanta: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, un po' meno nella ripresa". Gritti: "Ancora ...sportmediaset.mediaset