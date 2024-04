I David di Donatello 2024 hanno già due campioni | C' è ancora domani e Io Capitano | con 19 e 15 nomination

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nella giornata dellaper i premidi, Paola Cortellesi ha brillato come non mai, confermandosi regina indiscussa dell'ultima stagione cinematografica. Sin dalla primissima apparizione, il suo film d'esordio alla regia – scelto come apertura alla 18esima Festa del Cinema di Roma – ha conquistato pubblico e critica. C'è, che ha fatto un secondo boom di visioni nel weekend di Pasqua, con la prima tv su Sky edi più rendendosi disponibile per lo streaming su NOW e Netflix, si è subito piazzato in cima alla lista dei candidati, con 19(quasi una per ogni categoria!), seguito da Iodi Matteo Garrone, fresco dalla partecipazione agli Oscar (15 candidature), e La chimera ...

David DI Donatello - Per "C'è ancora domani" di Cortellesi 19 candidature, segue Garrone, ecco tutte le categorie e le nomination - Diciannove candidature per C'è ancora domani di Paola Cortellesi, quindici per Io Capitano di Matteo Garrone, tredici per La Chimera di Alice Rohrwacher, undici per Rapito di Marco Bellocchio e dieci ...napolimagazine

‘C’è ancora domani’, l’evento della stagione: record ai David, ma la vittoria non è scontata. Il commento di Alberto Crespi - Ma la sfida è aperta Qualcuno noterà che C’è ancora domani, il film di Paola Cortellesi, è candidato ai David in 19 categorie (record) ma non in quella della miglior regia. Astenersi complottisti e ...repubblica

Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025 Lui non si espone: «Non lo dirò mai». Ma infuria già il toto-nome - La domanda è "esplosa" durante la conferenza stampa di presentazione dei David di Donatello , e ha aperto le porte a nuovi scenari post Amadeus. I bookmaker hanno colto la palla al balzo e stravolto ...leggo