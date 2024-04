I campionati di società a Campi Bisenzio Pioggia di medaglie per l’Atletica Prato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Atleticafa incetta die piazzamenti in questa primavera. Anche la categoria Cadetti ha fatto la sua prima uscita outdoor in occasione della fase interprovinciale deididi. Andrea Dipace si è classificato secondo negli 80 metri con 9’’87 e primo nei 300 metri ostacoli con 42’’69. In quest’ultima gara è stato bravo anche Cosimo Muka che si è posizionato al settimo posto con il tempo di 48’’33. Buona la prova di Edoardo Pugi, che nel salto in lungo ha ottenuto il quinto posto con la lunghezza di 5,34 metri. Nel lancio del martello Nathan Castello è arrivato quinto con la misura di 19,07 metri. Positiva anche la prestazione di Niccolò Cipriani, settimo nella 5 km di marcia con il tempo di 29’30’’37. Per quanto riguarda ...