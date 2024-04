I 10 profili di TikTok che non puoi non conoscere | comicità | cucina | scienza | inclusione e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Oltre 19 milioni di persone al mese utilizzanoin Italia. Una community ormai sempre più ampia e diversificata, alla quale contribuiscono content creator di diversi livelli e tipologie. Ci sono gli idoli degli adolescenti, per i quali si fa fatica a trovare un talento se non quello di essere arrivati al momento giusto sulla piattaforma giusta. Ragazze e ragazzi che curano molto il lato estetico e sono disinvolti davanti alla telecamera del cellulare. Ma nulla più. E poi ce ne sono altri che, invece, portano messaggi di valore, diffondendoli con creatività. E ancora, c’è chi parla di, di, chi sa far ridere senza essere volgare. Insomma: ci sono deiche vale la pena seguire. Perché no, non è tutto da scartare. Eccone 10 da non perdere (quelli dei professionisti non ...