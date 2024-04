Horner | la donna che lo ha denunciato “è turbata e sola Fatica a capire la decisione della Red Bull” Bbc

Il caso Horner si arricchisce di nuovi scenari. La Red Bull in queste settimana ha provato a rasserenare l’ambiente dopo le accuse di comportamenti non appropriati (molestie) nei confronti di una ... (ilnapolista)

Jos Verstappen non è presente a Jeddah, dove si sta per disputare il Gran Premio d’Arabia Saudita di Formula Uno, ma non manca di aggiungere un capitolo alla querelle interna al team Red Bull. Il ... (oasport)