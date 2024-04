Ho sentito da Augias parole sbagliate su Conte | ho trasecolato Ecco perché sostengo lui e i 5s

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) di Rita Bruschi Sono ormai sei anni che Giuseppeè entrato in politica, ma c’è ancora chi si chiede chi sia “davvero” e chi si ostina a giudicarlo in base a pregiudizi stereotipati. Martedì 26 marzo Corradoa Dimartedì, al conduttore che gli chiede consigli per i leader di opposizione, risponde: “Per quanto riguarda, questo suo perenne cambiare cavallo, girarsi di qua e di là… un po’ troppo,. Il consiglio è di stare un po’ più fermo su una linea. Scelga la linea che gli conviene e la tenga”. Ho: sarebbe il parametro della ‘convenienza’ ciò che lega un leader alla propria forza politica? Ciò che lo fa identificare dall’elettorato come un rappresentante attendibile dei propri bisogni?ha difeso con forza le riforme introdotte dai 5S durante i ...