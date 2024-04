Hit Parade | Tony Effe ancora in vetta alla classifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A una settimana dall’ingresso ufficiale in primavera, la nuove uscite discografiche fanno fatica a piazzarsi sul podio, nonostante la grande attesa da parte del pubblico. Nella nuovasettimanale si quasi conferma la situazione precedente. Il podio tra gli album resta intatto. Tra album, singoli e vinili: in questi ultimi giorni il panorama musicale non ha visto l’ingresso di numerose news entry, soprattutto in. La situazione, anzi, si è quasi stabilizzata confermando lo stesso podio della scorsa settimana tra gli album, un’unica new entry tra i singoli e stessa situazione anche tra le vendite dei vinili. Ine Gianna Nannini, foto Ansa – VelvetMagLa top ten: le conferme sul podio Per la seconda settimana consecutiva,al primo posto si ...