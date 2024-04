Highlights e gol Triestina-Atalanta U23 1-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Glie le azioni salienti diU23 1-1, match di recupero della trentatreesima giornata diA. Tante le occasioni nell’arco dei novanta minuti, ma i gol arrivano solo nel finale di gara grazie a due nuovi entrati. Al 76? Pavlev sfrutta un cross di Correia e col destro al volo batte Vismara. All’87’ invece è Vlahovic a depositare in rete un pallone servito involontariamente da Ceresoli con una rovesciata in area. Ecco le azioni salienti della partita del girone A. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Arsenal-Luton 2-0, match valido per la Premier League 2023 / 2024 . Nel turno infrasettimanale del campionato inglese i Gunners continuano a volare: dopo lo 0-0 ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Atalanta 1-0, match valido per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2023 / 2024 . Al Franchi primo dei due atti tra i viola e gli orobici: ... (sportface)

Il video con Highlights e gol di Psg-Rennes , match valido per la semifinale della Coppa di Francia 2024 . I parigini sconfiggono di misura il Rennes grazie ad una rete di Kylian Mbappé, che in ... (sportface)

Fiorentina-Atalanta 1-0: video, gol e Highlights - La squadra di Gasperini riesce a limitare i danni al Franchi ed esce sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina che domina il match, crea ma non cretizza diverse palle gol. Gol decisivo nel primo tempo: c ...sport.sky

Highlights | Meraviglia Mandragora e Atalanta ko: primo round alla Fiorentina - Un gol splendido di Mandragora regala la vittoria alla Fiorentina ... Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 1-0: sintesi e Highlights Il secondo tempo regala più emozioni con Carnesecchi che in due ...calciomercato

Fiorentina – Atalanta 1-0 Highlights e gol: Mandragora decisivo per una grande viola! – VIDEO - Fiorentina - Atalanta: ecco gli Highlights e i gol della gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia 2023/24 ...generationsport