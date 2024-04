Highlights e gol Juventus U23-Entella 2-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Glie le azioni salienti diU23-2-0, match di recupero della trentatreesima giornata del girone B diC. Dopo due chance da gol non sfruttate da Guerra e Savona, è Damiani a sbloccare il risultato al 41? con un destro dal limite deviato quel che basta da Manzi per spiazzare De Lucia. Il portiere degli ospiti non può nulla per evitare il 2-0 all’80’: Hasa inventa per Guerra che supera l’estremo difensore con un tocco sotto. Ecco le azioni salienti della partita. SportFace.