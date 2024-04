Hellas Verona vs Genoa | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I gialloblù puntamo al bottino pieno per avvicinarsi alla salvezza, cosa che i liguri hanno già conquistato.vssi giocherà domenica 7 aprile 2024 alle ore 18 presso lo stadio BentegodiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I gialloblù sono di poco fuori la zona retrocessione avendo solo due punti di vantaggio su di essa, per cui la strada verso la salvezza si preannuncia ancora in salita. Sette punti nelle ultime cinque partite è il rendimento della squadra di Baroni I liguri, dal canto loro, hanno già messo in cassaforte la salvezza avendo un vantaggio di dieci punti sulla zona retrocessione. La matematica ancora non c’è, ma è soltanto questione di tempo. ...