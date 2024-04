“Héliogabale“ di Jean Genet ottant’anni dopo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) A più di ottanta anni dalla sua stesura,di(1910-1986) sarà finalmente pubblicato: scritto nel giugno del 1942 durante una detenzione di otto mesi nel carcere di Fresnes per furto di libri, una delle versioni del manoscritto è stata ritrovata nella Houghton Library dell’Università di Harvard e ora vedrà la luce domani dalla casa editrice francese Gallimard. È stato un lungo cammino per questa opera cui lo scrittore francese era particolarmente affezionato ma che non riuscì a far pubblicare durante la sua vita. Scritto contemporaneamente al poema Il condannato a morte e al primo romanzo Notre-Dame-des-Fleurs, il drammaracconta la vicenda dell’imperatore romano Eliogabalo, che regnò dal 218 al 222, anno della sua morte, a partire dalle sue ultime ore prima di essere assassinato. ...