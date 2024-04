Hanno rotto le balle | che goduria la Baviera che mette al bando la schwa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, il conduttore Giuseppe Cruciani ha esordito passando in rassegna la decisione del governo tedesco di legalizzare la marijuana per uso personale: “Allora ragazzi, io non capisco cosa ci sia di male ad imitare la Germania. Quando fanno delle cose buone bisogna prenderne atto. La cosa buona è chedeciso sostanzialmente di legalizzare la cannabis e non cambierà nulla nella vita della stragrande maggioranza delle persone. Forse si migliorerà la vita di chi invece doveva andare dallo spacciatore e di chi incappava in un controllo di polizia e aveva con sé 20 grammi di cannabis. Tre piantine a persona e possesso fino a 25 grammi, qual è il problema? In alcuni casi fino a 50 grammi, io avrei fatto addirittura di più. Io farei lo spaccio libero di marijuana, ve la dico tutta. Nemmeno legalizzare come dicevano una volta i radicali, ma ...