“Hanno richiamato solo un concorrente” Dopo il Grande Fratello spunta un nome certo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Beatrice Luzzi ha parlato a Verissimo della mancata vittoria al. L’attrice è stata infatti una delle protagoniste del reality tanto da essere considerata da molti la possibile vincitrice, ma alla fine è stata battuta da Perla Vatiero, ex volto di Temptation Island che è riuscita a portarsi a casa la vittoria con il 55% delle preferenze. Per molti fan del reality, la vera vincitrice è stata l’attrice,protagonista di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. “Stranamente per me, non ho provato alcun sentimento di sconforto o di rabbia. Il mio pensiero è stato per i miei figli che sarebbero rimasti delusi”, ha detto Beatrice Luzzi parlando della sua mancata vittoria. Ripensando alla finale del: “Guardavo lo spettacolo un po’ da fuori, forse ...