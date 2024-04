Haniyeh | ' senza il ritiro di Israele da Gaza niente intesa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Un "cessate il fuoco permanente, ilglobale e completo del nemico dalla Striscia di, il ritorno di tutti gli sfollati alle loro case, la rimozione del blocco". Queste le condizioni ribadite dal leader di Hamas Ismail, nel nuovo round di negoziati al Cairo, per l'accordo conche porti al rilascio degli ostaggi e alla tregua a. Hanyeh ha parlato alla tv in occasione della 'Giornata per Gerusalemme'.