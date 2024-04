Halo | la serie Paramount tornerà con la Stagione 3?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Dopo i buoni risultati della seconda, lo showpotrebbe essere rinnovato a breve per la3 Dopo una primanon all’altezza delle aspettative,è tornato decisamente in carreggiata con l’arrivo della secondae adesso i fan dello show si aspettano cherinnovi laper una3. La secondadiè iniziata con un’ottima audience per i suoi primi episodi, arrivando al terzo posto nella classifica Nielsen delleoriginali, con 354 milioni di minuti visti nei primi quattro giorni. Da segnalare, come nota di colore, il grande divario tra la2 die le prime due ...