Guida TV Sky Cinema e NOW | The Painter | Mercoledi 3 Aprile 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, potrai vedere "The", un action nel mondo dello spionaggio con Charlie Weber e Jon Voight. Un ex agente della CIA, divenuto nel frattempo pittore, viene catapultato in una pericolosa lotta per la sopravvivenza. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, verrà trasmesso "Apocalypse Now", il capolavoro bellico di F.F. Coppola con Marlon Brando, in versione final cut. Nella giungla del Vietnam, il capitano Willard deve scovare il colonnello Kurtz. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, potrai goderti "Cado dalle nubi", l'esordio aldi Checco Zalone in una commedia ricca di gag.Su SkyFamily HD alle 21:00 sul canale 304, sarà trasmesso "BoyGirl - ...