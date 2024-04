Guida suona la carica | Voglio un Fano grintoso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) L’Alma Juventuscontinua la preparazione in vista della trasferta di Tivoli, dove sono attesi da un altro scontro diretto per risalire la classifica e tornare in zona playout, mantenendo sempre una lunghezza massima dalla sestultima di sette punti. Patron Salvatoreha parlato alla squadra alla ripresa degli allenamenti,ndo l’ambiente e dando coraggio ai ragazzi. Mister Manoni durante il lavoro pomeridiano ha spronato il gruppo a dare il massimo in questa settimana, consapevole che dovrà lavorare più sulla parte mentale che sulla parte tecnica, lavoro non semplice, ma che grazie alle sue esperienze passate il tecnico granata saprà gestire al meglio. La fiducia all’allenatore non è mai venuta meno nonostante gli ultimi due risultati, come ribadisce anche il presidente Salvatore: "Non si tratta ...