Guida senza patente per le strade di Roma | maxi multa per un centauro

(Di mercoledì 3 aprile 2024) R, 3 aprile 2024- È stato trovato, assicurazione e revisione il conducente di una moto, un italiano di 52 anni, fermato da una pattuglia della Polizia Locale diCapitale in via di Capannelle, all’altezza di via Appia Nuova. Erano impegnati in uno dei posti di controllo di polizia stradale, predisposti sul territorio dal Comando Generale, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), che hanno fermato il motociclista per avviare le consuete verifiche. Alla richiesta di documenti, l’uomo ha iniziato a tergiversare, ma di lì a poco gli agenti hanno potuto appurare che il 52enne era in realtà sprovvisto di qualunque documento necessario alla. A carico del conducente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo superiore a 6000 euro, oltre al sequestro ...

